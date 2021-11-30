В Тюмени 30 ноября 2021 года отключат сразу пять светофоров. Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 30 сентября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении улиц Елизарова – Щорса – Жигулевской, Горького – Харьковской, Горького – Котельщиков и у СК «Прибой» на улице Котельщиков; с 11.00 до 16.00 – на пересечении улиц Чаплина и Молодежной.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.