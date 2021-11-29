На трассе Тюмень – Екатеринбург водитель на «Ладе» сбил дорожного рабочего. Фото: Ольга Крыльцова

На трассе Тюмень – Екатеринбург водитель на автомобиле «Лада» сбил дорожного рабочего. Предварительно известно, что машине создала помеху «Газель».

– Вызов поступил в 10.41, бригада скорой помощи прибыла на место дорожно-транспортного происшествия в 10.51. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в областную клиническую больницу № 2, – сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

В настоящее время мужчине оказывают необходимую помощь в условиях анестезиолого- реанимационного отделения медицинского учреждения. У него травмы головы и легких.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на объездной дороге в Тюмени произошла трагедия: здесь пьяный лихач на «БМВ» сбил двух рабочих. Одному из мужчин было 35 лет, другому, предположительно, 61 год. По словам очевидцев происшествия, удар был такой силы, что жертв ДТП просто разорвало на части.