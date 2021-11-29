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Общество29 ноября 2021 10:38

В Тюменской области малому бизнесу снизили на треть налоги в 2021 году

Такие меры предназначены помочь предпринимателям преодолеть последствия пандемии
Сергей Швецов
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В Тюменской области малому бизнесу снизили на треть налоги в 2021 году.

В Тюменской области малому бизнесу снизили на треть налоги в 2021 году.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области малому бизнесу снизили на треть налоги в 2021 году. Такие меры предназначены помочь предпринимателям преодолеть последствия пандемии, считает губернатор Александр Моор. Именно по его инициативе принято решение.

«Для применяющих упрощенную систему налогообложения налогоплательщиков и использующих патент предпринимателей налоговая нагрузка в 2021 году снижается на 30%. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года», – говорится в сообщении информационного центра правительства Тюменской области.

Отметим, что региональный закон, который устанавливает дополнительные налоговые льготы, действует для малого бизнеса, работающего в отраслях, наиболее пострадавших от ограничений, введенных для предупреждения распространения ковида.