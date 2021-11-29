Коронавирус в Тюмени, последние новости на 29 ноября 2021 года: умерли еще 22 человека

Число умерших коронавирусом в Тюменской области на 29 ноября увеличилось на 22 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области на 29 ноября увеличилось на 22 человека. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 2 862 человека.

По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения коронавируса, за минувшие сутки зарегистрировано 315 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 80 565), 241 человек выздоровел (за весь период – 62 663), 38 детей заболели (из общего числа заболевших), 36 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших, 36 515 человек остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 891 880 человек, полный курс прошли 754 973.

За последние сутки в России выявлено 33 860 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 209 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 27 700 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 604 233 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 273 964 летальных исхода, выздоровели 8 295 811 человек.