Коронавирус в Тюмени, последние новости на 29 ноября 2021 года: заболели еще 315 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 29 ноября увеличилось на 315. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 29 ноября увеличилось на 315. Всего с начала пандемии ковид подхватили 80 565 человек.

За последние сутки в России выявлено 33 860 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 209 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 27 700 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 604 233 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 273 964 летальных исхода, выздоровели 8 295 811 человек.