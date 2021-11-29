Тюменским вахтовикам понадобится для допуска на работу QR-код. Фото: Вадим Бегун

Тюменским вахтовикам понадобится для допуска на работу QR-код. Постановление вступает в силу с 3 декабря.

«Руководители предприятий нефтегазовой отрасли допускают на работу сотрудников, имеющих сведения о вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией в течение последних 6 месяцев, а также отрицательный ПЦР-тест», – говорится в сообщении на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что срок действия ПЦП-теста не должен превышать 48 часов с момента получения результата.