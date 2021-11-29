Житель Ялуторовска купил для перепродажи почти 100 тысяч бутылок контрафакта: его оштрафовали

Житель Ялуторовска купил для перепродажи почти 100 тысяч бутылок контрафакта. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Ялуторовска. Мужчину обвиняли в продаже контрафакта.

Как следует из материалов уголовного дела, житель региона с февраля по июнь 2020 года приобрел с целью хранения и дальнейшего сбыта более 98,9 тысячи бутылок немаркированной алкогольной продукции – водки, коньяка, бренди на общую сумму свыше 18,5 млн рублей.

– В ходе оперативно-разыскных мероприятий контрафактную продукцию 24 – 25 июня 2020 года изъяли из незаконного оборота, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд назначил подсудимому штраф в размере 700 тыс. рублей в доход государства. По приговору суду контрафактный алкоголь будет уничтожен. Приговор в законную силу не вступил.