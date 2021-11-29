Тюменцам рассказали о наиболее популярных в регионе профессиях. Фото - "Департамент труда и занятости населения" в ВК.

Тюменцам рассказали о наиболее популярных в регионе профессиях. Стало известно, что 67% обратившихся в службу занятости молодых местных жителей получили работу. Всего же с начала года обратились более 44 тысяч человек.

– 687 безработных молодого возраста направлены на профессиональное обучение, в том числе по наиболее популярным профессиям – парикмахер, повар, водитель погрузчика, младший воспитатель, бухгалтер, водитель автомобиля, делопроизводитель, электрогазосварщик, инспектор по кадрам, тракторист, – сообщил директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.

По его словам, службы занятости помогают развитию молодежного предпринимательства. Среди молодежи очень востребована такая мера поддержки, как финансовое содействие началу предпринимательской деятельности.