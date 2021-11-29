В Тюмени медики помогли ребенку, который засунул в нос конфету. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени медики помогли двухлетнему малышу, который засунул в нос драже. Родители лишь усугубили ситуацию, пытаясь вытащить самостоятельно посторонний предмет. Скорую вызвали, когда ситуация стала опасной.

– Попробовали надавить на крыло ноздри, но драже ушло вглубь. От испуга сын начал плакать, и при резких вдохах конфета проталкивалась дальше, ее стало практически не видно, – сообщила мама ребенка фельдшерам.

Маленького пациента доставили в ОКБ № 2, там ему безболезненно достали глубоко застрявший предмет.

– Ребенка старше двух лет попросите наклонить голову вперед и дышать ртом: так инородное тело с потоком воздуха не пройдет дальше по дыхательным путям. Затем попросите сделать вдох через рот, а выдох через нос. В этот момент надо перекрыть свободный носовой вход пальцем, – советуют специалисты.

Если ребенок еще совсем маленький, то его следует взять на руки и успокоить. Надо немного наклонить голову ребенка вперед и следить, чтобы он не засовывал в нос пальчики.