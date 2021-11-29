Тюменцам расскажут, как помочь ребенку "пережить" экзамены. Фото: Ольга Крыльцова

Проект "Факультет осознанного родительства" продолжает свою работу и рассказывает родителям о разных вопросах воспитания и развития детей, внутрисемейных отношениях.

Экзамены, особенно выпускные — серьёзное испытание. И почти всегда стресс, с которым необходимо как-то справляться. Потому что короткий стресс ещё можно вынести, а вот постоянный на протяжении почти целого года выносить уже сложно. Поэтому важно как родителям, так и ребенку готовиться в этим испытаниям, что называется, с умом!

"В моем школьном детстве не было ЕГЭ и ОГЭ, экзамены были классические, с заучиванием определенного количества билетов по отдельному предмету. И я иногда успокаивала себя тем, что уже завтра, в 10 или 11 часов все уже закончится. Эта формула работала и не давала мне сильно переживать. К слову, мои школьные успехи были отмечены серебряной медалью", - делится директор интернет - проекта "Детки!" Наталия Ситова.

Как справиться со стрессом? Как помочь своему ребенку "пережить" экзамены?

Обо всем этом поговорим 1 декабря в 14-00 часов с замечательным семейным психологом АНО Центр социальной реабилитации "Тюменский" Надеждой Кулевой на тему: "Экзамены. Неприятность эту мы переживем :)"

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Вы можете задавать Ваши вопросы психологу заранее в ТЕМЕ на ФОРУМЕ. Также можно задать свои вопросы в прямом эфире во время семинара.

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Проект "Факультет осознанного родительства" начал свою работу месяц назад и тема, которая была озвучена на прошлой неделе "Синдром пустого гнезда. Как отпустить ребёнка с легким сердцем". Ознакомится с материалами по этим темам, Вы сможете в нашей Библиотеке.

Для участия в семинарах "Факультета осознанного родительства" просим Вас пройти РЕГИСТРАЦИЮ, чтобы мы знали, кто с нами и кому отправить итоговый дайджест курса.