В Тюменской области ревнивец вогнал нож в ногу 52-летней сожительницы. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Голышманово поступило сообщение от 52-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что сожитель ранил ее ножом.

Сотрудники следственно-оперативной группы задержали ранее неоднократно судимого 43-летнего подозреваемого. Пострадавшую отвезли в больницу. Стражи порядка выяснили, что влюбленные распивали алкоголь, однако в какой-то момент произошел конфликт на почве ревности. Во время выяснения отношений мужчина пошел на кухню, взял со стола нож и ударил им своей сожительнице по ноге.

– Согласно результатам экспертизы, здоровью женщины в результате инцидента причинен легкий вред в виде резаной раны левого коленного сустава, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Отделением дознания возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.