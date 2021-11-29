В коллекторе на улице Кузнецова в Тюмени нашли останки человека.
Фото: c cайта 2ГИС
В коллекторе дома № 16 на улице Кузнецова в Тюмени нашли останки человека. Это произошло в субботу, 27 ноября.
– Сотрудники выезжали по адресу в соответствии с запросом следователей. После извлечения труп передали правоохранительным органам, – сообщили в Тюменской областной службе экстренного реагирования.
Местные следователи подтверждают информацию. В пресс-службе ведомстве заявили, что в настоящее время по факту обнаружения останков проводится процессуальная проверка.