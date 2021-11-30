Тюменец утащил дорожные знаки, потому что они «пригодятся в хозяйстве». Фото: Ольга Крыльцова

В вагайский отдел полиции поступило сообщение от представителя предприятия, обслуживающего автомобильные дороги, о том, что на одном из участков автотрассы пропали два дорожных знака с опорами. Сумма ущерба составила более 7,5 тысячи рублей.

Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что к краже причастен 57-летний житель посёлка Заречный. Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. Свою вину он признал и пояснил, что дорожные знаки он увидел по пути от работы до дома.

– В хозяйстве задержанному как раз нужны были металлические столбы. Решив воспользоваться моментом, селянин вернулся за знаками, сложил их в свой автомобиль и привез домой, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время стражи порядка изъяли и возвратили владельцу дорожные знаки, но сами опоры подозреваемый успел использовать в личных нуждах. По данному факту группой дознания возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.