Тюменец сдал полицейским друга, который ударил его по голове DVD-проигрывателем. Фото: Ольга Крыльцова

К участковому обратился житель села Шорохово Исетского района, который рассказал, что ему угрожали убийством. Сотрудник полиции задержал ранее судимого местного жителя.

Инцидент произошел между знакомыми. Подозреваемый пришел в гости к заявителю. В квартире компания распивала спиртное, гость присоединился к застолью. Вечером между мужчинами завязалась ссора. 50-летний приятель, угрожая убийством хозяину квартиры, схватил DVD-проигрыватель и ударил им оппонента два раза по голове.

– После драки застолье продолжилось. Однако после потерпевший всё же решил обратиться в полицию с заявлением о случившемся, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении жителя Исетского района отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.