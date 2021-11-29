В Увате откроют ледовую переправу. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Уватском районе откроют ледовую переправу. Сейчас дорожники выставляют вешки.

– На минувшей неделе ночью мороз был под минус 30. Самое время заливать первый слой, и так слой за слоем. Движение для легковушек откроется, когда толщина льда достигнет 35 сантиметров. Когда слой составит метр – дадут зеленый свет грузовикам до 10 тонн, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

По информации ведомства, большегрузы пустят по переправы к январю – февралю: тогда толщина льда достигнет как минимум 1,2 – 1,5 метра.

Ледовая переправа в Увате будет состоять из двух полос шириной 25 метров и длиной 750 метров каждая. Кроме того, появятся пешеходная зона, пункты обогрева, инвентарь для оказания помощи утопающему.