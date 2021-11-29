В ответ на повышение ключевой ставки ЦБ РФ «Страна Девелопмент» снижает цены на квартиры.

Сегодня ставка Центробанка РФ составляет 7,5%. Эксперты по недвижимости прогнозируют увеличение средней ставки по ипотеке еще на полпроцента до конца года. Пропорционально вырастут и ставки по ипотечным кредитам.

При этом Центробанк России подчеркивает, что на рынке ипотечного кредитования сохраняется высокая активность. Тюменцы продолжают активно пользоваться льготными программами при покупке в новостройках, сделок не стало меньше. А значит, и цены вряд ли упадут. Многие беспокоятся, что в конечном итоге покупка квартиры обойдется дороже.

Насколько оправданы такие опасения?

Чтобы изменение ключевой ставки Центробанка отразилось на ставках по кредитам и депозитам, должно пройти от двух месяцев до трех кварталов. Это во многом связано с особенностями принятия решения банками об изменении условий кредитования.

Комментирует ипотечный брокер компании-застройщика «Страна Девелопмент» Александра Монакова:

– Сейчас по ипотеке мы предлагаем ставки от 4,45% и одну анкету для всех банков – Сбербанк, ВТБ, Банк Дом.рф, Альфа-банк и других. Плюс пока действуют программы субсидирования ставки – это известная программа «Господдержка 2021», семейная ипотека. Кроме того, есть государственные жилищные сертификаты, маткапитал. Есть и наши собственные программы для тюменцев – это рассрочка платежа и большие разовые скидки. В целом покупка квартиры стала доступнее, а самые востребованные квартиры в Тюмени – это евродвушки и трешки.

Сейчас в компании «Страна Девелопмент» действует акция со скидками. Особенно интересны предложения на большие квартиры для семей с детьми.

Так, трехкомнатную квартиру в новостройке в комфортном жилом комплексе «Звездный» можно купить по цене 4 990 000 рублей. При этом локация жилья очень выгодная: в пяти минутах ходьбы находятся большая новая школа, пешеходный бульвар, ТРЦ «Тюмень Сити-Молл».

Действуют скидки и на жилье класса комфорт плюс. Если поторопиться, можно купить квартиру с панорамными окнами и паркингом по цене обычной квартиры в панельном доме – за 5 790 000 руб.

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