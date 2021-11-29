Погода на 30 ноября 2021 года в Тюмени: в день памяти святителя Григория чудотворца мороза не будет

В Тюмени в день памяти святителя Григория чудотворца мороза не будет. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 30 ноября, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 2 градуса, днем ожидается минус 2-3. Вечером столбики термометров покажут 2 градуса ниже нуля. В течение дня будет дуть южный, юго-западный ветер со скоростью 2 – 7 метров в секунду.

30 ноября отмечается день памяти святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского. В народе этого святого называли Зимоуказателем, поскольку погода в этот день указывала на то, какой будет погода грядущей зимой. Если на Григория стояла хорошая погода, то и зима обещала быть хорошей, если погода была плохой, то и зима плохой будет. С этого дня устанавливаются устойчивые морозы, и землю застилает снежный покров.