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Происшествия29 ноября 2021 5:17

На Лесобазе в Тюмени ночью полностью сгорел дом

Строение тушили 39 спасателей
Сергей Швецов
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На Лесобазе в Тюмени ночью полностью сгорел дом.

На Лесобазе в Тюмени ночью полностью сгорел дом.

Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В районе Лесобаза в Тюмени ночью полностью сгорел двухэтажный многоквартирный дом № 19 на улице Сахалинской. Спасателям сообщили о ЧП в 1.58.

– Горело здание площадью 10 на 45 метров. Возгорание ликвидировали 39 человек личного состава и 11 единиц техники, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время дознаватели устанавливают причину пожара. Стало известно, что строение является аварийным, там никто уже не жил, передает «МегаТюмень».