Молодой тюменец ударил ножом 61-летнего мужчину из-за неуважительного отношения. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции от представителя областной больницы поступило сообщение, что к ним из села Верхние Аремзяны с проникающим ножевым ранением доставлен 61-летний мужчина. Травму ему нанес знакомый.

Стражи порядка задержали 26-летнего подозреваемого. Ранее судимый молодой человек свою вину признал и рассказал, что с пострадавшим он распивал алкоголь у общего знакомого. В ходе застолья потерпевший сделал ему замечание из-за неуважительного отношения к хозяину дома.

– На этой почве между знакомыми завязался конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил пострадавшего несколько раз по лицу кулаком, а когда тот упал на пол, взял со стола нож и нанес им потерпевшему удар в бок. После этого подозреваемый ушёл домой, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время по решению суда задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.