На набережной Тюмени к 10 декабря откроют два бесплатных катка. Фото: Тюмень - наш дом

На набережной Тюмени к 10 декабря откроют два бесплатных катка площадью около двух тысяч квадратных метров. Один из них расположится у Конторы пароходства.

– Сейчас выравниваются площадки, устанавливаются ограждения. Для создания зеркально гладкого льда будут работать две спецмашины, которые в технологические паузы выравнивают поверхность, – рассказал директор МБУ «Тюменьгормост» Николай Грибоедов.

На катках появится новая иллюминация, специально для этого заказали фонари и прожекторы. Около площадки у Конторы пароходства устанавливаются световые фигуры и горка. Также для посетителей будут работать теплые раздевалки-шатры, кафе и туалет.