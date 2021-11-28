Погода на 29 ноября 2021 года в Тюмени: ясное утро, пасмурный день

В Тюмени ясное утро, пасмурный день. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 29 ноября, ясная погода порадует нас днем, но ненадолго, все остальное время небо в Тюмени будет покрыто облаками. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 4 градуса, днем ожидается минус 3 – 4. Вечером столбики термометров покажут 4 – 2 градуса ниже нуля. В течение дня будет дуть южный, юго-западный ветер со скоростью 2 – 5 метров в секунду.

В этот день почитается память апостола и евангелиста Матвея. В народе говорили: «Если на Матвея ветры веют буйные - быть вьюгам-метелям до Николы Зимнего (19 декабря)». Холодный Матвей предвещает суровую зиму. В этот день может быть как оттепель, так и настоящая стужа. В прежние времена говорили: "На святого Матвея зима потеет", тоесть земля под снегом преет.