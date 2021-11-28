Коронавирус в Тюмени, последние новости на 28 ноября 2021 года: ковид подхватили ещё 318 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 28 ноября 2021 Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 28 ноября 2021 года увеличилось на 318 человек, включая 48 детей. Таким образом, всего с начала пандемии ковид подхватили 80 250 человек.

По данным регионального департамента здравоохранения, за сутки выздоровели 228 человек, за весь период – 62 422 человека. На искусственной вентиляции легких находятся 36 пациентов, под медицинским наблюдением – 36 764 человека.

Против коронавируса вакцинированы 888 708 человек, полный курс прошли 751 526 человек.