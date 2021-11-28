Участник шоу «Песни на ТНТ» Сережа Драгни выступит в Тюмени для участников проекта «Премьера» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Участник шоу «Новая звезда» и «Песни» на ТНТ Сережа Драгни выступит 12 декабря 2021 года в ДК «Нефтяник» с концертом в финале студенческого проекта «Премьера». Выступление известного артиста можно посетить бесплатно после итогового показа номеров творческой лаборатории. Присоединиться к «Премьере» могут студенты вузов и ссузов от 16 до 27 лет, у которых есть QR-код.

На творческой лаборатории с 6 по 12 декабря студенты попробуют себя в направлениях: «Песни», «Танцы», «Арт» и «Шоу» (театр и мода). После обучения по выбранному направлению они вместе с командой экспертов создадут итоговый продукт – отрывок из мюзикла, перформанс, выставку арт-объектов или фэшн-показ.

В числе экспертов – актер и режиссер Максим Соколов, член Союза дизайнеров России Анна Чиняева, художник Константин Росляков, солистка Пермской государственной филармонии Анастасия Круч и хореограф проекта Zonk’a Александр Фролов.