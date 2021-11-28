Косметолог советует тюменцам не носить одну маску всю зиму, чтобы не покрыться прыщами Фото: Татьяна Коркина

Увлажнение кожи в осенне-зимний период поможет справиться с сухостью и шелушением, даже если у вас жирная или комбинированная кожа. Об этом рассказала тюменский косметолог Инга Макеева. По её словам, увлажняющими кремами стоит пользоваться за час перед выходом на улицу и перед сном.

– Очищающие и тонизирующие средства не должны содержать спирт и сульфаты. Важны и общие правила: принимать душ и умываться лучше прохладной или теплой, а не горячей водой. На улице обязательно нужно носить перчатки – это позволит избежать сухости на коже рук, – рассказывает косметолог.

Чтобы избежать проблем с губами, нужно пользоваться гигиенической помадой, а с сухим воздухом в квартире стоит бороться увлажнителем или емкостью с водой. Инга подчеркнула, что большое внимание стоит уделить медицинским маскам. Одноразовые нужно менять каждые 2-3 часа, а многоразовые стирать хотя бы раз в день.

- Не используйте одну и ту же маску всю зиму – это точно может привести к проблемам с кожей. Также под маску не рекомендуется наносить плотный макияж, − советует специалист.