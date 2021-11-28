Поднажмем! Тюмень находится на 15-й строчке конкурса «Город России – 2021», но все может измениться

Тюмень находится на 15-й строчке конкурса «Город России – 2021», но все может измениться Фото: Татьяна Коркина

Ежегодное народное голосование в конкурсе «Город России – 2021» продолжается! Жители нашей страны по-прежнему выбирают самый привлекательный, узнаваем и символичный мегаполис из 83-х городов. Как сообщает «Вслух.ру», пока Тюмень занимает 15-е место в конкурсе с 33 тысячами голосов, но наш город ещё может улучшить позиции до 30 декабря.

Чтобы принять участие в онлайн-голосовании, нужно зайти на сайт конкурса, выбрать «Тюмень», собрать картинку и подтвердить выбор. Никаких СМС, QR-кодов и регистраций не требуется, правда, голосовать с одного IT-адреса можно один раз в сутки. Страницу конкурса можно сохранить себе в закладки и до конца года отдавать свой голос.

Пока первые три места занимают Ставрополь, Курск и Севастополь.