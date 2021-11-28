К 2030 году уровень газификации в Тюменской области составит 99,6% Фото: Тюмень - наш дом

До 60 тысяч рублей увеличена сумма социальной поддержки и на внутридомовую газификацию для 43 льготных категорий людей. По информации пресс-службы Тюменской областной думы, эта сумма соответствует затратам на внутридомовое газовое оборудование по рыночным ценам, сообщает «Тюменская линия».

В рамках договора технологического подключения к газовым сетям на строительство отвода от уличного газопровода до земельного участка многодетной семьи предусмотрена субсидия в размере до 48 тысяч рублей. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, региональная программа газификации отличается ярко выраженной социальной направленностью.

– Реализуемые в Тюменской области меры поддержки для льготных категорий населения ориентированы на реальное повышение качества жизни наших земляков, – подчеркнул Александр Моор.

Как рассказала председатель комитета по экономической политике и природопользованию Инна Лосева, к 2024 году уровень газификации планируется довести до 98%, а к 2030-му – до 99,6%. Но и сегодня уровень газификации в регионе значительно превышает средний показатель по России.