Названы победители конкурса профмастерства среди специалистов физкультуры и спорта Тюменской области

Более сотни человек приняли участие в онлайн-конкурсе профессионального мастерства среди специалистов физкультуры и спорта Тюменской области. Педагоги из разных городов и районов области состязались в трех номинациях, в результате чего лучшими среди специалистов дошкольных учреждений признаны два тюменских педагога.

1-е место у инструктора физической культуры детского сада № 101 Светланы Шабалиной. В профессии она уже 10 лет, а на конкурс специалист представила проект «Изучение базовых шагов степ-аэробики с детьми старшего дошкольного возраста». По её словам, занятия со степ-платформами формируют у детей правильное дыхание, развивают творческие способности дошкольников и повышают уровень физподготовки.

3-е место у инструктора по физической культуре детского сада № 7 Лилии Чистяковой. На конкурсе педагог представили проект «Развитие координационных способностей у детей старшего дошкольного возраста для сдачи норм ГТО» и практическое занятие «Веселый стадион». Детсадовцы каждый год становятся обладателями значков ГТО, в том числе и золотых.

1-е место в номинации «Спортивно-оздоровительная работа по месту жительства» у инструктора городского шахматного клуба, учителя физкультуры гимназии № 1 Дмитрия Лимаря.

Учитель физической культуры гимназия № 83 Юлия Румянцева отмечена в спецноминации «За преданность профессии».

Победители и призеры получат призы и дипломы департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.