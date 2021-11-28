В Тюменской области назвали проекты, победившие в конкурсе «Под парусом мечты» Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Работы 28 юных активистов из Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковского городкого округа, Тобольска, Ялуторовского, Омутинского, Абатского, Исетского, Тюменского и Нижнетавдинского районов стали лучшими по итогам работы школы социального проектирования «Под парусом мечты».

По словам регионального куратора направления «Гражданская активность» РДШ Надежды Алерской, проекты отбирали в несколько этапов. Из 60 присланных работ заочный этап прошли 40, а уже потом из них выбрали лучшие работы. Защита проектов проходила дистанционно 23 ноября.

– Проекты победителей имеют самые разные направления – творчество, экология, спорт и ЗОЖ, краеведение и другие. Это выпуск подкастов «Искусство для всех складов ума», «Уроки дружбы с РДШ», проект «#SvalkiНЕТ», «Месяц китайского языка и культуры», фотоквест «Абатск. Мгновения. История», семейный турнир по настольным играм «ТвойХод», – рассказала Надежда изданию «Тюменская линия».

Авторы инициатив получат подарочные сертификаты на покупку техники, услуги типографии и изготовление имиджевой продукции. Поддержат проекты ребят наставники и эксперты проекта.