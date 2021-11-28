Роспотребнадзор: у любителей грызть мел и жевать глину может быть «латентный железодефицит»

Роспотребнадзор: у любителей грызть мел, жевать глину и сырое мясо может быть «латентный железодефицит» Фото: Татьяна Коркина

Железодефицитная анемия может развиться у тюменцев с нарушениями усвоения железа (микроэлемента), если не обратить внимание на самочувствие. Сначала организм пытается справиться с нарушениями своими силами, увеличивает всасывание микроэлемента из пищи, но не все так просто. Происходит стадия «латентного железодефицита», которая может превратиться в анемию – со слабостью, утомляемостью, головокружением и другим симптомам.

Как сообщает «Тюменская область сегодня», люди с дефицитом порой хотят грызть мел, пожевать глину или съесть сырое мясо, любят запах ацетона, лака и красок. У таких людей ломаются волосы и ногти, трескается кожа у уголков губ. По информации Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, в числе причин железодефицита – воспаления ЖКТ, активный рост у детей, беременность и период лактации.

- Но главная причина заключается в несбалансированном питании: запасы железа нужно постоянно восполнять, особенно в периоды повышенных нагрузок. Ежедневная потребность у взрослых в нем составляет 1-2 мг, у детей – 0,5-1,2 мг, - рассказали в ведомстве.

В таких случаях лучше налегать на продукты, богатые железом: говядину, баранину, печень, творог, курицу и рыбу. Всасывание железа усиливает витамин С, а вот чай, кофе и продукты, содержащие кальций, могут его угнетать.

Правда, истинную причину нездорового состояния может установить только специалист.