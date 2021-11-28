В Тюменскую область на ПМЖ едут из ближнего зарубежья и заморских стран Фото: Татьяна Коркина

На 8,9 тысяч человек увеличилось население Тюменской области за 2021 год, таким образом общее число жителей региона составляет почти 1,55 млн человек. Об этом сегодня сообщает интернет-портал «Вслух.ру» со ссылкой на доклад Тюменьстата о социально-экономическом положении региона.

По данным на 1 сентября 2021 в регион переехали 36,1 тысяча человек, тогда как в прошлом году «переселенцев» было всего лишь 31,9 тысяч человек. В большинстве своем в Тюменскую область переехали жители других регионов (30,9 тысяч человек), тогда как год назад к нам приехали 27,5 тысяч человек. Сами тюменцы стали меньше переезжать из Тюменской области: в прошлом году регион покинули 29,4 тысячи человек, в этом – на тысячу человек меньше.

Из других стран приехало почти 5,2 тысячи человек, причем из стран ближнего зарубежья – 4,9 тысяч человек. Из дальних стран к нам на ПМЖ приехали 240 человек, хотя в прошлом году «дальних» переселенцев было 286 человек.