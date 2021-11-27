Погода в Тюмени 28 ноября 2021: в Гурьев день потеплеет до -2 градусов Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 28 ноября 2021, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем местами гололед, ветер юго-западный с переходом на южный 6-11 м/с, ночью в отдельных районах порывы до 15 м/с, температура ночью -4…-9 C, днем -2…-7 C.

Погода в Тюмени 28 ноября 2021 в инфографике Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 28 ноября (15 ноября) – Гурьев день, в честь одного из трех христианских великомучеников – Гурия, Самона и Авива. Крестьяне считали, что Гурия помогает лечить зубные болезни, поэтому они обращались к нему с молитвой о лечении зубов. А ещё говорили, что на Гурия «зима приезжает на пегой кобыле и разгоняет всех нечистых».

В этот день на Руси большое внимание уделяли животным, особенно лошадям. Смотрели и на приметы: если на Гурия лежит снег, то пролежит до самого половодья.