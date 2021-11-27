Тюменцев научат рифмовать: «Моя муза из арбуза»

Тюменцев научат рифмовать. Фото - "АНО "ДМЦ «GREEN HELPERS»" в ВК.

Тюменцев научат рифмовать. Принять участие в онлайн-курсе по написанию стихов, который проведут арт-волонтеры «Грин Хелперс», могут местные жители от 14 до 35 лет.

На курсах познакомят с техниками, развивающими креативное мышление, с полезной теорией и правилами ведения страницы как автора,

Для регистрации нужно заполнить анкету: https://clck.ru/Yxd3C. Участников просят открыть личные сообщения в «ВК». Заявки принимают до 3 декабря, онлайн-интенсив стартует 6 декабря, сообщает «Вслух.ру».