Тюменцы узнают о достижениях уроженок региона благодаря стрит-арту. Фото - KREATORZ.

Тюменцы узнают о достижениях уроженок региона благодаря стрит-арту. Задумку реализуют летом 2022 года.

Автором инициативы выступила арт-группа KREATORZ, которая выиграла грант «Росмолодежи» в рамках форума "Утро".

– У нас в регионе есть пятикратная чемпионка России и двухкратная чемпионка мира по бодибилдингу Наталья Проскурякова. Фамилия на слуху, но очень мало кто знает, что она наша землячка, что она все еще живет в нашем регионе и ведет активную общественную деятельность, – отметила одна из руководителей творческого объединения Таля Горева.

У каждого стрит-арта будет прикреплена табличка, где будут перечислены все имена и фамилии, в том числе авторство художниц. Размер грантовой поддержки составил 180 тысяч рублей уже с вычетом налогов, передает «Тюменская область сегодня».