Коронавирус в Тюмени, последние новости на 26 ноября 2021 года: умерли еще 24 человека

Число умерших коронавирусом в Тюменской области на 26 ноября увеличилось на 24 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области на 26 ноября увеличилось на 24 человека. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 2 793 человека.

По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за минувшие сутки зарегистрировано 324 случая заболевания (всего с начала пандемии – 79 613), 231 человек выздоровел (за весь период – 61 956), 50 детей заболели (из общего числа заболевших), 38 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 37 143 человека остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 878 110 человек, полный курс прошли 738 983.

За последние сутки в России выявлено 34 690 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 235 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 145 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 502 879 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 270 292 летальных исхода, выздоровели 8 200 971 человек.