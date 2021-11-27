В Тюменской области на реализацию национального проекта «Здравоохранение» в 2022 году потратят более 700 млн рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области на реализацию национального проекта «Здравоохранение» в 2022 году потратят более 700 млн рублей. В регионе продолжат оснащение сосудистых центров, онкологического диспансера и межрегиональных центров амбулаторной онкологической помощи.

– Медицина сегодня по уровню своего развития должна быть на высоте. Она должна прогрессировать исходя из запросов людей, идти по пути современных преобразований. Сохранение здоровья россиян остается абсолютным приоритетом для государства. Решив эту задачу, можно справиться и с другими, – сообщил депутат Тюменской областной Думы, главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Альберт Суфианов «Тюменской линии».