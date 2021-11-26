В «РН-Пурнефтегазе» работают 48 многодетных матерей.

В «РН-Пурнефтегазе» работают 48 многодетных матерей, которые прекрасно совмещают работу на градообразующем предприятии Губкинского и успешную семейную жизнь, находят время для различных занятий и хобби. Они считают, что материнство – это счастье: чем больше детей, тем счастливее семья.

Медалью «Материнская слава Ямала» награждена Эльвира Шарипова, специалист управления корпоративной собственности и корпоративных вопросов «РН-Пурнефтегаза». В семье Шариповых четверо детей: три дочери и сын. Все они хорошо учатся и занимаются в учреждениях дополнительного образования.

– Рождение детей изменило меня к лучшему: став матерью, совершенно по-другому осознаёшь и чувствуешь жизнь, а каждый ребенок приносит новые, незабываемые ощущения. Конечно, многодетной матерью быть непросто: требуется много сил и большое терпение, всегда жертвуешь собой ради благополучия детей, но оно того стоит, – поделилась впечатлениями Эльвира Шарипова.

На торжественном мероприятии ко Дню матери во Дворце культуры «Нефтяник» были отмечены еще пять многодетных сотрудниц «РН-Пурнефтегаза». Почётной грамотой главы Губкинского наградили Эльвиру Садыкову, лаборанта химического анализа, благодарственными письмами главы города отмечены Ирина Макаркина, главный специалист отдела по закупке работ и услуг, Любовь Гагауз, ведущий специалист управления по снабжению МТР, управлению логистикой и складским комплексом, Альфия Туктарова, лаборант химического анализа, и Виктория Тюлькина, специалист управления тепловодоснабжения.