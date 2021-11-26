Белые медведи СУЭНКО возвращаются в Тюмень и Тобольск. Фото - "СУЭНКО".

Зимой Тюменская область погружается в волшебную сказку – красивую, белую, чистую... В которой главные герои – жители. В это же время возвращаются чудеса! А вместе с ними традиционные герои и атрибуты новогодней сказки – Белые медведи и Порталы желаний СУЭНКО.

В Тюмени 26 ноября Матильда Потаповна и ее медвежата Умка, Топтыжка и Пломбир уже засияли на своем традиционном новогоднем месте – у цирка на Цветном бульваре. В Тобольске включение новогодней инсталляции планируется вечером 29 ноября. Шишка и ее медвежата Морошка, Тучка и Сонька вновь станут символом новогоднего настроения жителей Тобольска.

В этом году «Сибирско-Уральская энергетическая компания» подготовила для жителей Тюмени и Тобольска конкурс «Найди медведя». Участники получат в подарок маленькие мягкие копии медвежат СУЭНКО.

Еженедельно один фирменный деревянный значок с именем медведя СУЭНКО будет спрятан в различных посещаемых местах Тюмени и Тобольска. Подсказки с местом будут в официальной группе АО «СУЭНКО» во «ВКонтакте».

Условия конкурса:

• найти значок;

• отправить фото значка администратору группы АО «СУЭНКО» и указать место, где он был найден;

• получить фирменного мягкого медвежонка СУЭНКО в подарок.

Говорят, предстоящий год для тех, кто получит такого медвежонка, пройдет успешно, душевно и тепло. Главное – верить в новогодние чудеса!