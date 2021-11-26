Начать свое дело: жителям Тюменской области предлагают пройти бесплатное обучение.

Центр «Мой бизнес» при поддержке Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» запустил новый бесплатный обучающий курс: «Сельский предприниматель: интеграторы и интегрируемые».

В Тюменской области на сегодняшний день в интеграционных проектах участвуют четыре предприятия-интегратора: ARSIB AGRO, ООО «СпецТарКонструкция», ООО «Прованс» и ПК «Мебель групп». Всего в них задействовано более 700 интегрируемых.

Модель интеграционного проекта выглядит следующим образом: интегратор предоставляет технологию производства, сырье, организует обучение и сбыт продукции. Интегрируемое предприятие организует производство, закупает сырье и оборудование, в том числе у интегратора, производит для интегратора продукцию требуемого качества и количества.

Первый видеокурс посвящен интеграционному проекту ARSIB AGRO по выращиванию поголовья бычков. В коротких видеоуроках рассказан весь механизм участия в проекте: условия участия, какие документы необходимы, схема взаимодействия, финансовая модель, особенности выращивания бычков.

Узнать подробную информацию и зарегистрироваться на курс можно, перейдя по ссылке - https://iato.ru/integratory/.