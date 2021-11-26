Посетивший Тюмень Алексей Венедиктов рассказал об отношении к антиваксерам. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Посетивший Тюмень Алексей Венедиктов рассказал об отношении к антиваксерам. По его словам, он сам полгода не прививался.

– Мы на «Эхе Москвы» заняли следующую позицию: борьба с вакцинацией – это подталкивание к суициду. У меня в редакции привито 87 сотрудников из 112 – не силовым образом, но остальные будут силовым. Я сам полгода не прививался, меня долго уговаривали, это большая социальная проблема. Поэтому понимаю правительство, которое одной ногой делает шаг в сторону ужесточений, а другой отступает, – отметил Венедиктов.