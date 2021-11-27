«Сказалась засуха и пандемия». В Голышманово подвели итоги сельскохозяйственного года

В Голышманово подвели итоги сельскохозяйственного года. Фото - admtyumen.ru.

В Голышманово подвели итоги сельскохозяйственного года. Местным хлеборобам удалось намолотить свыше ста тысяч тонн зерна.

– На урожае сказались и негативные экономические последствия пандемии, и засуха. Особенно пострадали сельхозпредприятия, которые не соблюдали агротехнологии выращивания зерновых. В выигрыше те, кто из года в год добросовестно работает с землёй, – сообщил заместитель главы Голышмановского округа Владимир Попов.

Стало известно, что местные сельхозпредприятия приобрели спецтехники на 172 миллиона рублей, передает «Мегатюмень».