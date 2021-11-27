«И себе, и людям». Тюменцам рассказали, кому они могут помочь

Тюменцам рассказали, кому они могут помочь. Фото - Приют ''Лучший друг'' в ВК.

Тюменцам рассказали, кому они могут помочь. Пожертвовать можно не только деньги, но и свою кровь. Отметим, что Всемирный день благотворительности #ЩедрыйВторник отмечают 30 ноября.

Так, помимо сдачи крови, можно помочь пожилым, которые находятся на самоизоляции. Для помощи таким жителям в регионе создано специальное движение волонтеров #МыВместе.

Кстати, вы можете выгулять собак, помочь на кухне или в ремонте вольеров в приютах для животных. Например, в приюте «Лучший друг» ждут всех, кто готов предоставить помощь в социализации или любую другую поддержку, передает «Тюменская область сегодня».