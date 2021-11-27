Тюменский проект «Голоса наших предков: о ремёслах и традициях» собрал уникальные фотографии. Фото организаторов проекта.

Тюменский проект «Голоса наших предков: о ремёслах и традициях» собрал уникальные фотографии, экспонаты краеведческих музеев и изделия местных мастеров. Ради этого организаторы проекта объехали сёла и деревни Тюменского, Исетского, Ишимского районов и Голышмановского городского округа.

Так, из Голышмановского округа этнографы привезли снимок Галины Никифоровой – хозяйки чувашской усадьбы из села Медведево. Также их заинтересовали экспонаты из фондов Голышмановского краеведческого музея - гармошка-минорка, глиняные изделия, детский свивальник в лоскутной технике и плетёные пояса, передает «АиФ-Западная Сибирь».