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Общество27 ноября 2021 8:32

Тюменский проект «Голоса наших предков: о ремёслах и традициях» собрал уникальные фотографии

Сергей Швецов
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Тюменский проект «Голоса наших предков: о ремёслах и традициях» собрал уникальные фотографии. Фото организаторов проекта.

Тюменский проект «Голоса наших предков: о ремёслах и традициях» собрал уникальные фотографии. Фото организаторов проекта.

Тюменский проект «Голоса наших предков: о ремёслах и традициях» собрал уникальные фотографии, экспонаты краеведческих музеев и изделия местных мастеров. Ради этого организаторы проекта объехали сёла и деревни Тюменского, Исетского, Ишимского районов и Голышмановского городского округа.

Так, из Голышмановского округа этнографы привезли снимок Галины Никифоровой – хозяйки чувашской усадьбы из села Медведево. Также их заинтересовали экспонаты из фондов Голышмановского краеведческого музея - гармошка-минорка, глиняные изделия, детский свивальник в лоскутной технике и плетёные пояса, передает «АиФ-Западная Сибирь».