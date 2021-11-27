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Общество27 ноября 2021 4:28

Тюменцев научат делать аэроплан из шпажек

Онлайн-занятия запланированы до конца года
Сергей Швецов
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Тюменцев научат делать аэроплан из шпажек. Фото - kvantorium-tyumen.ru.

Тюменцев научат делать аэроплан из шпажек. Фото - kvantorium-tyumen.ru.

Тюменцев научат делать аэроплан из шпажек, но не только это. Онлайн-занятия, подготовленные детским технопарком «Кванториум», запланированы до конца года.

– Преподаватели уже провели видео-урок по созданию аэроплана из шпажек и картона. Впереди мастер-класс от направления «IT-квантум», КВИЗ и онлайн-чемпионат «KvantoRace», – рассказывают органмзаторы.

Отметим, что «Кванториум в кармане» запускали в прошлом году. Тогда из-за ограничительных мер дети не могли посещать технопарк очно, сообщает «Вслух.ру».