Тюменцев научат делать аэроплан из шпажек. Фото - kvantorium-tyumen.ru.

Тюменцев научат делать аэроплан из шпажек, но не только это. Онлайн-занятия, подготовленные детским технопарком «Кванториум», запланированы до конца года.

– Преподаватели уже провели видео-урок по созданию аэроплана из шпажек и картона. Впереди мастер-класс от направления «IT-квантум», КВИЗ и онлайн-чемпионат «KvantoRace», – рассказывают органмзаторы.

Отметим, что «Кванториум в кармане» запускали в прошлом году. Тогда из-за ограничительных мер дети не могли посещать технопарк очно, сообщает «Вслух.ру».