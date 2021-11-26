В Тюмени восстановят сгоревший дом, где была мастерская реставратора Шитова. Фото - "Моя Тюмень" в ВК.

В Тюмени восстановят сгоревший дом, где была мастерская известного реставратора Вадима Шитова. Страшный пожар покалечил здание, которое признано объектом культурного наследия регионального значения, 3 апреля 2019 года.

Документацию по сохранению дома Рубцовой рассмотрели в управлении государственной экспертизы региона. Ведомство выдало положительное заключение, сообщается на сайте Главгосэкспертизы России. Проектную документацию подготовило научно-проектно-производственное объединение «СибСпецСтройРеставрация».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени ищут подрядчика, который разработает проект по восстановлению дома, где находилась мастерская известного реставратора Вадима Шитова. На эти цели выделено 5,8 миллиона рублей.

Из документации, размещенной на сайте госзакупок, стало известно, что в пожаре уничтожено 65 процентов здания, находящегося на улице Дзерджинского, 34. Также в огне пострадало 80 процентов территории, от малых архитектурных формы и вовсе ничего не осталось.