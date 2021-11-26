В Тюмени начинающий водитель снес трех пешеходов на 50 лет ВЛКСМ. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени молодой водитель на «Лифане» сбил трех пешеходов. Дорожный инцидент произошел сегодня, 26 ноября, утром.

– Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. По предварительной информации, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В настоящее время сотрудники ведомства выясняют обстоятельства произошедшего ДТП. Сейчас известно, что водителю 19 лет, права он получил меньше года назад. В момент дорожно-транспортного происшествия он был трезв.