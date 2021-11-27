Через кабинеты КТ тобольской ОБ№3 каждый день проходят 100 человек. Фото - Областная больница № 3 (г. Тобольск).

Через кабинеты КТ тобольской ОБ№3 каждый день проходят 100 человек. С приходом третьей волны коронавируса нагрузка выросла ещё больше.

– Если с января по июнь в одном кабинете КТ было проведено более 6 тыс. исследований (почти половина – исследования органов грудной клетки), то с июля по сентябрь проведено уже почти 4,5 тыс. исследований. В прошлом 2020 году эта цифра составила 14,5 тыс. проведённых исследований методом компьютерной томографии, – сообщил пресс-секретарь медучреждения Дмитрий Уженцев.

По словам главного врача ОБ №3 Ольги Дорониной, несмотря на то, что персонал рентгенологического отделения сейчас испытывает колоссальную нагрузку, специалисты достойно справляются с большим потоком пациентов, многим из которых требуются повторные исследования.