Тюменцы прослушали цикл семинаров об уходе за особенными детьми. Фото - uddi72.ru.

Тюменцы прослушали цикл семинаров «Родительский всеобуч» об уходе за особенными детьми. Все 80 слушателей отметили, насколько полезными для них оказались занятия, передает департамент социального развития Тюменской области.

– Благодаря доступности материала мы легко повторяли упражнения дома. Моя дочь, оказалось, очень любит пальчиковые игры, сопровождаемые веселыми песенками. Теперь это наше любимое занятие! – поделилась Елена, мама 11-летнего ребенка с инвалидностью.

Студентка медколледжа, волонтер Дарья работает не только с детьми, но и со взрослыми людьми с тяжелыми множественными нарушениями развития. Она отметила, что раньше для нее была целая проблема, как заниматься с такими людьми: «Благодаря участию в «Родительском всеобуче» я почерпнула столько полезной информации, что хочется скорее начать действовать. Я составила нам с командой целую программу по организации досуга взрослых людей, имеющих множественные нарушения в развитии».