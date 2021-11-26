В Тюмени ожидается резкое потепление до нуля градусов. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени ожидается резкое потепление до нуля градусов. Местным жителям можно скидывать шарфы и варежки.

Сейчас в областной столице довольно морозно – 15 градусов ниже нуля. К тому же не видно солнца – плотные тучи заслонили от горожан небесное светило.

Завтра, в субботу, 27 ноября, станет еще пасмурней, однако погода порадует чуть ли не весенним теплом. Температура наружного воздуха поднимется до нуля. Причем потепление придет уже ночью (-3). В этот день местные синоптики обещают мелкий снег, который, впрочем, будет идти ночью, а к утру должен закончиться.

Такая теплая погода не задержится в Тюмени. В воскресенье – минус 3, да и ночью довольно морозно – до минус 9. Следующая неделя вновь порадует нулем на термометрах. Несколько дней будет идти снег.