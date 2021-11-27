Погода на 27 ноября 2021 года в Тюмени: мелкий снег закончится к утру

В Тюмени мелкий снег закончится к утру. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 27 ноября, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Ночью ожидается мелкий снег. К утру он закончится, и больше осадков не предвидится.

Температура воздуха ночью минус 3 градуса, днем ожидается минус 1. Вечером столбики термометров покажут 2 градуса ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4 – 7 метров в секунду.

27 ноября отмечается день апостола Филиппа. Погода этого дня во многом определяла будущий урожай: иней на Филиппа - к урожаю овса, дождь - пшеницы. Если в этот день случается облачное небо или выпадет снег – к ненастному маю; иней на деревьях — к морозам, туман — к оттепели, а если ночью был иней, днем снег не выпадет. Прислушивались и к пернатым "соседям": «На Филиппа ворона каркнет - к оттепели».