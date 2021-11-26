В послании тюменского губернатора прозвучали важные идеи. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В послании тюменского губернатора прозвучали две важные идеи. Об этом пишет телеграмм-канал «Политесса Кислицына».

Одной из идей является создание центра цифровизации, где будут собирать и анализировать большое количество данных для их внедрения в госуправление: «Это новый качественный подход к реализации госполитики».

Также канал отмечает создание службы по борьбе с ландшафтными пожарами: «Это ответ на вызов, с которым часто сталкивает регион. Новая структура позволит в случае чрезвычайных ситуаций обеспечить быстрое реагирование и устранение ЧС с помощью последних достижений науки и техники».

Оценивая бюджетное послание Моора, можно проследить грамотную, человекоориентированную политику, работу с запросом жителей и реакцию на вызовы – как природные, так и технологические, резюмирует «Политесса Кислицына».